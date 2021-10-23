В Одеській області 13-річна дівчина та 17-річний хлопець втекли з дому. Неповнолітніх місцевих жителів шукали близько п’яти днів.

Правоохоронці знайшли підлітків на території лісу, де вони облаштували собі тимчасове помешкання, тому що хотіли жити разом.

Поліцейський Сергій Гавура розповів, що юнак та його подруга не вперше тікають зі свого дому через бажання жити разом. За його словами, востаннє це сталося влітку цього року.

За даними Національної поліції, протиправних дій щодо них не скоювали. Однак їхніх опікунів можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недбальство з виховання неповнолітніх.

Водночас правоохоронці пообіцяли посилити контроль за цими родинами із залученням представників соціальних служб.

У поліції нагадали, що батьки несуть особисту та правову відповідальність за безпеку своїх дітей. Правоохоронці закликали їх уважніше ставитися до своїх зобов’язань та наглядати за неповнолітніми.