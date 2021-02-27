В Сумах подростки отравились таблетками от простуды

В Сумах в полицию обратились медики и сообщили, что к ним госпитализировали двух 16-летних девушек.

Подростки напились таблеток от простуды дома одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— В настоящее время можно утверждать, что это событие не связано с так называемыми группами смерти и аналогичными челленджами в социальных сетях, — отметил начальник отдела ювенальной превенции Сергей Тарасенко.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК Украины.

Отравление в Боярке

16 февраля в Боярке две школьницы наглотались таблеток препарата Дротаверин, одна из них скончалась.

Девочки выпили таблетки в школе, препарат приобрели в аптеке.

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