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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Ситуація на Донбасі: двоє поранених військових, чотири порушення режиму тиші

Ситуація на Донбасі: двоє поранених військових, чотири порушення режиму тиші

За минулу добу російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними штабу ООС, двоє українських військовослужбовців постраждали. Унаслідок обстрілу бойовиків один наш воїн дістав вогнепальне поранення, ще один захисник підірвався на вибуховому пристрої ворога.

Наразі наші військові перебувають у лікувальному закладі, їм надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я обох оцінюють як задовільний.

Бойовики обстріляли позиції українських захисників біля декількох населених пунктів. Серед них – Кам’янка, Піски, Золоте-4, Гранітне.

Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм.

У Луганській області зафіксували проліт безпілотного літального апарату (найімовірніше Орлан-10) з перетином лінії зіткнення.

У штабі ООС наголосили, що російсько-окупаційні війська надалі ігнорують режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських захисників для підтримання напруги.

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У зоні ООС бойовики поранили двох українських захисників

Джерело: Штаб ООС

Фото: Pexels

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