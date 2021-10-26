За минулу добу, 25 жовтня, на території міжнародного аеропорту Бориспіль правоохоронці виявили у восьми людей підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає штраф розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), ув’язнення терміном до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні працюють близько 1,2 тис. мобільних груп (з поліцейських, представників місцевих органів та медичних працівників), які виявляють фальшиві сертифікати про вакцинацію.

Вони можуть перевіряти Covid-документи в автобусах та потягах міжобласного сполучення. За його словами, прокуратура вже відкрила понад 800 кримінальних проваджень за фактами підроблювання сертифікатів про імунізацію.

Монастирський додав, що ситуація зі створенням фальшивих Covid-документів негативно впливає на імідж України на міжнародній арені. Зокрема, Мальта вже не визнає українські сертифікати про вакцинацію.