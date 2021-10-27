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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Красная зона в Киеве: когда могут принять решение о новых ограничениях

Красная зона в Киеве: когда могут принять решение о новых ограничениях

В скором времени Киев может попасть в красную карантинную зону. Соответствующее решение могут принять уже в пятницу, 29 октября.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. Она рассказала, что в городе два дня превышены показатели заполненности кроватей с кислородом.

Замглавы КГГА отметила, что Киев одной ногой уже в красной зоне эпидопасности, поскольку на территории города фиксируют быстрые темпы госпитализации Covid-больных.

По ее словам, регионы Украины попадают в красную зону, после того как в течение трех дней там фиксируют превышение разных показателей, среди которых заполненность кроватей с кислородом. Если он составляет более 65%, то этот фактор может стать основанием для введения противоэпидемических ограничений.

Например, Киевская область, которая переходит в красную карантинную зону с субботы, 30 октября. Старостенко говорит, что у регионов есть около 2-3 дней для того, чтобы подготовиться к новому Covid-режиму.

В красную зону с 30 октября переходит еще ряд регионов Украины. Среди них – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Фото: Depositphotos

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