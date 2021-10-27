Незабаром Київ може потрапити до червоної карантинної зони. Відповідне рішення можуть ухвалити вже у п’ятницю, 29 жовтня.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко. Вона розповіла, що у місті два дні перевищені показники заповненості ліжок із киснем.

Заступниця очільника КМДА наголосила, що Київ однією ногою вже у червоній зоні епіднебезпеки, оскільки на території міста фіксують швидкі темпи госпіталізації Covid-хворих.

За її словами, регіони України потрапляють до червоної зони після того, як протягом трьох днів там фіксують перевищення різних показників, серед яких і заповненість ліжок з киснем. А якщо він становить понад 65%, тоді цей фактор може стати підставою для запровадження протиепідемічних обмежень.

Наприклад, Київська область, яка переходить до червоної карантинної зони з суботи, 30 жовтня. Старостенко пояснює, що регіони мають близько 2-3 днів для того, щоб підготуватися до нового Covid-режиму.

До червоної зони з 30 жовтня переходять ще низка регіонів України. Серед них – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.