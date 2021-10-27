Для отмены карантинных ограничений в Украине необходимо, чтобы 70% населения было вакцинировано от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область.

– Государство потратило миллиарды гривен из государственного бюджета на то, чтобы доставить вакцины в Украину. 70% вакцинированного населения означает, что пандемия будет преодолена и мы сможем снимать ограничения в стране, — объяснил он.

Он добавил, что примером является город Моршин, где по состоянию на данный момент провакцинировано 75% населения. По словам Дениса Шмыгаля, так должно быть по всей стране, чтобы не было локдаунов.

Денис Шмыгаль отметил, что в неделю должны вакцинироваться как минимум 1,5 млн украинцев, чтобы до конца года прививать большинство взрослого населения.

В то же время премьер-министр сообщил, что экономика Украины только набирает обороты, а локдаун очень негативно влияет на рост ВВП. Поэтому, по словам Дениса Шмыгаля, введение жесткого карантина не планируется.

По состоянию на 27 октября в красную зону карантина входят восемь областей Украины – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.

С 30 октября в этот список попадут еще семь областей, а именно Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.