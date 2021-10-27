Локдаун в Украине не планируется: Шмыгаль объяснил почему

Экономика Украине только набирает обороты, а локдаун очень негативно влияет на рост ВВП, поэтому введение жесткого карантина не планируется.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

– Мы не планируем вводить локдаун, точнее, мы не хотим его вводить, поскольку наша экономика набирает обороты, а локдаун негативно влияет на экономическое развитие. Мы ожидаем в этом году минимум 3,5% роста ВВП, – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль признался, что хотелось бы иметь 4% рост ВВП, но энергетический кризис и четвертая волна пандемии влияют на экономику.

По состоянию на 27 октября уже восемь областей находятся в красной зоне карантина: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.

С 30 октября в нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.