Локдаун в Україні не планується: Шмигаль пояснив чому

Економіка Україні тільки набирає обертів, а локдаун дуже негативно впливає на зростання ВВП, тому введення жорсткого карантину не планується.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в рамках робочої поїздки в Донецьку область.

– Ми не плануємо запроваджувати локдаун, точніше, ми не хочемо його запроваджувати, оскільки наша економіка набирає обертів, а локдаун негативно впливає на економічний розвиток. Ми очікуємо цього року щонайменше 3,5% зростання ВВП, – наголосив глава уряду.

Шмигаль зізнався, що хотілося б мати 4% зростання ВВП, але енергетична криза та четверта хвиля пандемії впливає на економіку.

Станом на 27 жовтня вже вісім областей знаходяться у червоній зоні карантину: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська.

З 30 жовтня до неї увійдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.