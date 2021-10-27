В Моршине сейчас 22 больных коронавирусом, которые лечатся дома. На фоне ситуации в Украине жители разных городов удивляются такой статистике.
Весной в городе провели массовую вакцинацию местных жителей – сейчас почти 75% людей в городе иммунизировались от опасной болезни, а до распространения Covid-штамма Дельта здесь почти не было больных.
Пользователи социальных сетей назвали местную массовую вакцинацию моршинским чудом, начав придумывать оригинальные мемы, в которых шутят о переезде в этот город.
на Моршин pic.twitter.com/mlbZTCc9wX
— Укрпошта (@ukrposhta) October 27, 2021
#Моршин ???? pic.twitter.com/gglYXpyIAh
— Petronium (@petronium36034) October 27, 2021
Писать про Моршин мы не бросим … pic.twitter.com/gtfKKDUkSo
— Серый Кардинал???? (@slevo4kin) October 27, 2021
Моршин pic.twitter.com/5RXNXeC1lE
— човник (@hrystoska_) October 26, 2021
Моршин через рік / Всі інші міста pic.twitter.com/7KUD51QKCm
— PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) October 26, 2021
Вакцинация в Украине проходит с 24 февраля. Местные власти призывают граждан иммунизироваться от опасного заболевания, чтобы сдержать распространение коронавируса и спасти жизнь людей.
По данным Киевской городской государственной администрации, в столице сейчас работают 22 пункта вакцинации против Covid-19, в которых могут иммунизироваться украинцы.