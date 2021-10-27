В Моршине сейчас 22 больных коронавирусом, которые лечатся дома. На фоне ситуации в Украине жители разных городов удивляются такой статистике.

Весной в городе провели массовую вакцинацию местных жителей – сейчас почти 75% людей в городе иммунизировались от опасной болезни, а до распространения Covid-штамма Дельта здесь почти не было больных.

Пользователи социальных сетей назвали местную массовую вакцинацию моршинским чудом, начав придумывать оригинальные мемы, в которых шутят о переезде в этот город.

Писать про Моршин мы не бросим … pic.twitter.com/gtfKKDUkSo — Серый Кардинал???? (@slevo4kin) October 27, 2021

Моршин через рік / Всі інші міста pic.twitter.com/7KUD51QKCm — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) October 26, 2021

Вакцинация в Украине проходит с 24 февраля. Местные власти призывают граждан иммунизироваться от опасного заболевания, чтобы сдержать распространение коронавируса и спасти жизнь людей.

По данным Киевской городской государственной администрации, в столице сейчас работают 22 пункта вакцинации против Covid-19, в которых могут иммунизироваться украинцы.