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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Моршинское чудо или модернизированные украинцы: соцсети переполнены мемами о вакцинированном городе

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В Моршине сейчас 22 больных коронавирусом, которые лечатся дома. На фоне ситуации в Украине жители разных городов удивляются такой статистике.

Весной в городе провели массовую вакцинацию местных жителей – сейчас почти 75% людей в городе иммунизировались от опасной болезни, а до распространения Covid-штамма Дельта здесь почти не было больных.

Пользователи социальных сетей назвали местную массовую вакцинацию моршинским чудом, начав придумывать оригинальные мемы, в которых шутят о переезде в этот город.

Вакцинация в Украине проходит с 24 февраля. Местные власти призывают граждан иммунизироваться от опасного заболевания, чтобы сдержать распространение коронавируса и спасти жизнь людей.

По данным Киевской городской государственной администрации, в столице сейчас работают 22 пункта вакцинации против Covid-19, в которых могут иммунизироваться украинцы.

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Фото: Depositphotos

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