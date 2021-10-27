У Моршині зараз 22 хворих на коронавірус, які лікуються вдома. На тлі ситуації в Україні жителі різних інших міст дивуються такій статистиці.

Весною у місті провели масову вакцинацію місцевих мешканців – наразі майже 75% людей у місті імунізувалися від небезпечної хвороби, а до поширення Covid-штаму Дельта тут майже не було хворих.

Користувачі соціальних мереж назвали місцеву масову вакцинацію моршинським дивом, почавши придумувати оригінальні меми, в яких жартують про переїзд до цього міста.

Писать про Моршин мы не бросим … pic.twitter.com/gtfKKDUkSo — Серый Кардинал???? (@slevo4kin) October 27, 2021

Моршин через рік / Всі інші міста pic.twitter.com/7KUD51QKCm — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) October 26, 2021

Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Місцева влада закликає громадян імунізуватися від небезпечного захворювання, щоб стримати поширення коронавірусу та врятувати життя людей.

За даними Київської міської державної адміністрації, у столиці зараз працюють 22 пункти вакцинації проти Covid-19, в яких можуть імунізуватися українці.