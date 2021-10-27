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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Моршинське диво чи модернізовані українці: соцмережі заполонили меми про вакциноване місто

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У Моршині зараз 22 хворих на коронавірус, які лікуються вдома. На тлі ситуації в Україні жителі різних інших міст дивуються такій статистиці.

Весною у місті провели масову вакцинацію місцевих мешканців – наразі майже 75% людей у місті імунізувалися від небезпечної хвороби, а до поширення Covid-штаму Дельта тут майже не було хворих.

Користувачі соціальних мереж назвали місцеву масову вакцинацію моршинським дивом, почавши придумувати оригінальні меми, в яких жартують про переїзд до цього міста.

Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Місцева влада закликає громадян імунізуватися від небезпечного захворювання, щоб стримати поширення коронавірусу та врятувати життя людей.

За даними Київської міської державної адміністрації, у столиці зараз працюють 22 пункти вакцинації проти Covid-19, в яких можуть імунізуватися українці.

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Фото: Depositphotos

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