У Моршині зараз 22 хворих на коронавірус, які лікуються вдома. На тлі ситуації в Україні жителі різних інших міст дивуються такій статистиці.
Весною у місті провели масову вакцинацію місцевих мешканців – наразі майже 75% людей у місті імунізувалися від небезпечної хвороби, а до поширення Covid-штаму Дельта тут майже не було хворих.
Користувачі соціальних мереж назвали місцеву масову вакцинацію моршинським дивом, почавши придумувати оригінальні меми, в яких жартують про переїзд до цього міста.
на Моршин pic.twitter.com/mlbZTCc9wX
— Укрпошта (@ukrposhta) October 27, 2021
#Моршин ???? pic.twitter.com/gglYXpyIAh
— Petronium (@petronium36034) October 27, 2021
Писать про Моршин мы не бросим … pic.twitter.com/gtfKKDUkSo
— Серый Кардинал???? (@slevo4kin) October 27, 2021
Моршин pic.twitter.com/5RXNXeC1lE
— човник (@hrystoska_) October 26, 2021
Моршин через рік / Всі інші міста pic.twitter.com/7KUD51QKCm
— PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) October 26, 2021
Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Місцева влада закликає громадян імунізуватися від небезпечного захворювання, щоб стримати поширення коронавірусу та врятувати життя людей.
За даними Київської міської державної адміністрації, у столиці зараз працюють 22 пункти вакцинації проти Covid-19, в яких можуть імунізуватися українці.