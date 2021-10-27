Уже более 70% жилых домов на территории Украины подключили к теплоснабжению. В некоторых регионах этот показатель составляет 100%.

По данным Министерства развития общин и территорий, речь идет о Закарпатской, Тернопольской и Черниговской областях Украины.

Замглавы учреждения Наталья Хоцяновская отметила, что в 10 регионах более 90% домов подключили отопление. Среди них – Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

– В Украине продолжается подключение жилых домов к теплоснабжению. Сейчас уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома, — рассказала она.

Заместитель министра развития общин и территорий рассказала, что представители учреждения сейчас работают над урегулированием задолженности предприятий Теплокоммунэнерго перед НАК Нафтогаз Украины.

Учреждение начало вносить предприятия в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, участвующих в процедуре урегулирования задолженности.

Отопительный сезон в Киеве начался с 23 октября. Руководитель отдела эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин рассказал, что в Киеве включат отопление во всех жилых домах в течение семи дней.