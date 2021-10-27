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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

В Україні до тепла підключили понад 70% житлових будинків

В Україні до тепла підключили понад 70% житлових будинків

Вже понад 70% житлових будинків на території України під’єднали до подання теплопостачання. У деяких регіонах цей показник становить 100%.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, йдеться про Закарпатську, Тернопільську та Чернігівську області України.

Заступник очільника установи Наталія Хоцянівська зазначила, що в 10 регіонах у понад 90% будинків підключили опалення. Серед них – Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.

– В Україні триває підключення житлових будинків до теплопостачання. Наразі вже є області, які дали тепло в усі житлові будинки, – розповіла вона.

Заступник міністра розвитку громад і територій розповіла, що представники установи наразі працюють над врегулюванням заборгованості підприємств Теплокомуненерго перед НАК Нафтогаз України.

Установа почала вносити підприємства до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, які беруть участь під час процедури врегулювання заборгованості.

Опалювальний сезон у Києві розпочався з 23 жовтня. Керівник відділу з експлуатації теплових мереж КП Київтеплоенерго Олександр Пелипишин розповів, що у Києві ввімкнуть опалення у всіх житлових будинках протягом семи днів.

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Фото: Depositphotos

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