Кабинет министров отменил военные комиссариаты

Кабинет Министров согласовал указ президента, который внесет изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Это решение правительство приняло на заседании в четверг, 28 октября. Согласно проекту указа, во время особого периода срок прохождения военной службы могут продлить от одного до 10 лет по желанию гражданина, однако до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Военные комиссариаты переименовали в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а должности военных комиссаров сменили на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Проект указа предусматривает нормирование срока прохождения военной службы по новому контракту, увольнение и присвоение званий иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, во время действия особого периода.

Порівняльна таблиця до проекту указу президента by Юля Захарченко on Scribd

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Документ предусматривает введение нового вида службы по призыву резервистов в особый период (срок не более 6 месяцев). Кроме того, резервистыов могут призывать на службу в особый период без объявления мобилизации.