Кабінет міністрів скасував військові комісаріати

Кабінет Міністрів погодив указ президента, який внесе зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства.

Це рішення уряд ухвалив на засіданні у четвер, 28 жовтня. Згідно з проектом указу, під час особливого періоду термін проходження військової служби можуть продовжити від одного до 10 років за бажанням громадянина, проте щонайбільше до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Військові комісаріати перейменували на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а посади військових комісарів змінили на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Проект указу передбачає унормування терміну проходження військової служби за новим контрактом, звільнення та присвоєння звань іноземцям та особам, які не мають громадянства, під час дії особливого періоду.

Порівняльна таблиця до проекту указу президента by Юля Захарченко on Scribd

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Документ передбачає запровадження нового виду служби за призовом резервістів в особливий період (на термін не більше 6 місяців). Крім того, резервістів можуть призвати на службу в особливий період без оголошення мобілізації.