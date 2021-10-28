Во Львове введут новые карантинные ограничения с субботы, 30 октября. Город попал в красную зону эпидопасности.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой во время брифинга по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
— Посетители должны быть вакцинированными или показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения – автоматически заведение закрывают. Начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение, а садики продолжают работу, – сказал Садовый.
Какие ограничения будут действовать
- магазины, продающие товары первой необходимости, работают только при вакцинации всех сотрудников и при заполненности торговой площади максимум на 50%;
- все массовые мероприятия запрещены;
- заведения культуры приостанавливают работу;
- общественный транспорт может работать только при вакцинации водителей и контролеров, перевозить не более 50% от общей пассажировместимости;
- в торговых центрах и рынках могут находиться только вакцинированные посетители;
- заведения и предприятия, предоставляющие сервисные услуги, могут работать только при полной вакцинации работников и заполненности помещений максимум на 50%;
- заведения общественного питания работают только при полной вакцинации работников и посетителей, заполненность мест максимум на 50% и не более четырех человек за столиком;
- заведения спорта могут предоставлять только индивидуальные занятия при полной вакцинации работников и посетителей.
Мэр Львова добавил, что мониторинговые группы вместе с полицией будут активно проверять соблюдение всех карантинных ограничений.