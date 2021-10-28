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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Львов попал в красную зону: какие ограничения введут

Львів

Во Львове введут новые карантинные ограничения с субботы, 30 октября. Город попал в красную зону эпидопасности.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой во время брифинга по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Посетители должны быть вакцинированными или показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения – автоматически заведение закрывают. Начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение, а садики продолжают работу, – сказал Садовый.

Какие ограничения будут действовать

  • магазины, продающие товары первой необходимости, работают только при вакцинации всех сотрудников и при заполненности торговой площади максимум на 50%;
  • все массовые мероприятия запрещены;
  • заведения культуры приостанавливают работу;
  • общественный транспорт может работать только при вакцинации водителей и контролеров, перевозить не более 50% от общей пассажировместимости;
  • в торговых центрах и рынках могут находиться только вакцинированные посетители;
  • заведения и предприятия, предоставляющие сервисные услуги, могут работать только при полной вакцинации работников и заполненности помещений максимум на 50%;
  • заведения общественного питания работают только при полной вакцинации работников и посетителей, заполненность мест максимум на 50% и не более четырех человек за столиком;
  • заведения спорта могут предоставлять только индивидуальные занятия при полной вакцинации работников и посетителей.

Мэр Львова добавил, что мониторинговые группы вместе с полицией будут активно проверять соблюдение всех карантинных ограничений.

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Фото: Depositphotos

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