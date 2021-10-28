У місті Львові запровадять нові карантинні обмеження з суботи, 30 жовтня. Місто потрапило до червоної зони епіднебезпеки.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

– Відвідувачі мають бути вакцинованими або показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення – автоматично заклад закривають. Починаючи з понеділка, старші та молодші класи йдуть на дистанційне навчання, а садочки продовжують роботу, – сказав Садовий.

Які обмеження діятимуть

магазини, які продають товари першої необхідності, працюють лише за умови вакцинації всіх співробітників та заповненості торговельної площі щонайбільше на 50%.

усі масові заходи заборонено;

заклади культури призупиняють роботу;

громадський транспорт може працювати лише за умови вакцинації водіїв та контролерів, перевозити не більше 50% від загальної пасажиромісткості;

у торгових центрах та на ринках можуть перебувати лише вакциновані відвідувачі;

заклади та підприємства, які надають сервісні послуги, можуть працювати лише за умови повної вакцинації працівників та заповненості приміщень щонайбільше на 50%;

заклади громадського харчування працюють лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів, заповненість місць щонайбільше на 50% та не більше чотирьох людей за столиком;

заклади спорту можуть надавати лише індивідуальні заняття за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Мер Львова додав, що моніторингові групи разом з поліцією активно перевірятимуть дотримання всіх карантинних обмежень.