Антициклон Rozamunde, який зайшов до України ще на початку тижня, диктуватиме погоду і в останні вихідні жовтня.

У суботу, 30 жовтня, синоптики прогнозують суху погоду, вночі – плюсова температура, лише на південному заході можуть бути невеликі заморозки до -1.

Максимальні +17 очікуються на Закарпатті, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах на Заході України – від +12 до +15.

У північних, центральних та південних областях +12 +14, на Сході +10 +13.

У Києві без опадів, вночі +3 +5, вдень до 14 градусів тепла.

У неділю, 31 жовтня, опади не очікуються, вночі місцями можливі заморозки.

Вдень майже на всій території країни температура повітря коливатиметься в межах +12 +14.

Тільки у східних областях буде трохи прохолодніше, переважно +10 +12.

У столиці в останній день жовтня буде сухо, вночі +3 +5, вдень 14 вище нуля.

Синоптик Наталія Діденко загалом прогнозує порівняно теплу погоду, але трохи дошкулятиме поривчастий вітер.