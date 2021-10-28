Погода на 29 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в последнюю пятницу октября обрадует местных жителей и туристов. В этот день, 29 октября, ожидается потепление до +16 градусов по Цельсию.

По прогнозу Укргидрометцентра, дождей или других осадков в Украине не будет, а ветер может достигать скорости 3-8 м/с.

Дневная температура местами будет достигать от +12 до +16 градусов. Самая теплая погода будет в западных и южных областях Украины.

В частности, на юге – от +14 до +16, на востоке – от +11 до +13, в центре – от +12 до +14, на севере – от +12 до +14, на западе – от +15 до +17.

Ночью столбики термометра опустятся по меньшей мере на 10 градусов. Местами будет похолодание до -2, в частности, на Закарпатье.

В последнюю пятницу октября в Киеве тоже станет теплее по сравнению с погодой в течение недели. Температура днем ​​будет держаться на уровне от +12 до +14.

Ночью станет гораздо холоднее. Температура в темное время суток — от +6 до +8 градусов, а скорость ветра будет достигать 3-8 м/с.