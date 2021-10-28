Высший антикоррупционный суд разрешил осуществить заочное расследование дела относительно бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в растрате более 8,2 млрд грн перед национализацией финансового учреждения в 2016 году.

Решение суда позволит завершить досудебное следствие относительно гражданина, находящегося за границей Украины. В рамках расследования выяснили, что в декабре 2016 года экс-председатель произвел оплату банком на сумму более 136,89 млн. грн.

По данным НАБУ, деньги перевели на основании фальшивых документов страховой компании, связанной с Приватбанком.

Экс-главу правления подозревают в растрате в большом размере средств финансового учреждения, которое произошло за один день до национализации Приватбанка.

Следствие установило, что общая сумма ущерба составляет более $314 млн. По курсу по состоянию на 16 декабря 2016 года, это более 8,2 млрд грн. В НАБУ подчеркнули, что решение Высшего антикоррупционного суда не подлежит обжалованию.

Дело Приватбанка

В марте детективы НАБУ сообщили о подозрении Александру Дубилету, занимавшему должность руководителя правления Приватбанка. Его заместителя и руководителя департамента межбанковских операций также подозревают в растрате более 8,2 млрд грн.

Прокуратура открыла уголовные производства по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), статье 27 (Виды соучастников), статье 366 (Служебный подлог) УК Украины.