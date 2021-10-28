Справа Приватбанку: ВАКС дозволив заочне розслідування щодо причетності Дубілета

Вищий антикорупційний суд дозволив здійснити заочне розслідування провадження щодо колишнього очільника правління Приватбанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у розтраті понад 8,2 млрд грн перед націоналізацією фінансової установи у 2016 році.

Рішення суду дозволить завершити досудове слідство щодо громадянина, який наразі перебуває за кордоном. У рамках розслідування з’ясували, що у грудні 2016 року екс-голова здійснив оплату банком на суму понад 136,89 млн грн.

За даними НАБУ, гроші переказали на підставі фальшивих документів страховій компанії, яка пов’язана з Приватбанком.

Екс-очільника правління підозрюють у розтраті у великому розмірі коштів фінансової установи, яке сталося за один день до націоналізації Приватбанку.

Слідство встановило, що загальна сума збитків становить понад $314 млн. За курсом станом на 16 грудня 2016 року, це понад 8,2 млрд грн. У НАБУ наголосили, що рішення Вищого антикорупційного суду не підлягатиме оскарженню.

Справа Приватбанку

У березні детективи НАБУ повідомили про підозру Олександру Дубілету, який обіймав посаду очільника правління Приватбанку. Його заступника та керівника департаменту міжбанківських операцій також підозрюють у розтраті понад 8,2 млрд грн.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), статтею 27 (Види співучасників), статтею 366 (Службове підроблення) КК України.