Каким образом будут действовать ограничения красной зоны карантина в Киеве с 1 ноября и кто будет проверять документы, подробно объяснил начальник Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

Так, с 1 ноября количество мобильных групп, которые будут следить за соблюдением новых правил карантина увеличат с 30 до 40.

Ограничения в транспорте

В общественный транспорт с 1 ноября в Киеве будут пускать при наличии желтого, зеленого сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Проверять документы на входе в транспорт должен перевозчик.

Также некоторый транспорт выборочно будут проверять специальные группы правоохранителей.

Нарушителей ждет штраф в размере 225 грн.

Если у человека есть противопоказания к вакцинации (это 1-2% населения), находиться в общественном транспорте, на работе и т.д. он может при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или результата антиген-теста (действительны в течение 72 часов).

Тем, кто переболел коронавирусом, достаточно иметь справку от семейного врача (действительна в течение 180 суток).

Сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса в Киеве можно в около 40 лабораторных центрах.

Ограничения в ТРЦ

Проверять наличие сертификата или справки на входах в ТРЦ и магазины должны специальные люди, которых должен определить субъект хозяйствования.

Детей в ТРЦ и магазины будут пускать только в сопровождении взрослых.

В случае нарушения карантинных норм физических лиц-предпринимателей будут наказывать штрафом в размере от 18 тыс. грн, общества с ограниченной ответственностью – 34 тыс. грн.

В случае второго нарушения суд может взыскать до 170 тыс. грн.

Работа учебных заведений

После осенних каникул в школах Киева с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме.

Ученики с первого до 11 класса будут учиться онлайн, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация в столице.

– Детсады, где меньше 100% вакцинированного персонала, не будут работать, – уверяет Олег Рубан.

По его словам, сейчас в детсадах некоторых районов столицы меньше 90% вакцинированных работников. По Киеву этот показатель колеблется от 90 до 100%.

Красную зону карантина в Киеве ввели с 1 ноября из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации. Так, в отдельных больницах столицы заполнены 99-100% коек, которые подготовили для лечения больных коронавирусом.

Загруженность кроватей с кислородом несколько дней подряд составляет 66%.

Источник: Общественное радио