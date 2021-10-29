Яким чином діятимуть обмеження червоної зони карантину в Києві з 1 листопада та хто перевірятиме документи, детально пояснив начальник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

Так, із 1 листопада кількість мобільних груп, які стежитимуть за дотриманням нових правил карантину, збільшать із 30 до 40.

Обмеження в транспорті

У громадський транспорт із 1 листопада в Києві пускатимуть за наявності жовтого чи зеленого сертифіката вакцинації або негативного ПЛР-тесту.

Перевіряти документи на вході до транспорту має перевізник.

Також деякий транспорт вибірково перевірятимуть спеціальні групи правоохоронців.

На порушників чекає штраф у розмірі 225 грн.

Якщо у людини є протипоказання до вакцинації (це 1-2% населення), перебувати в громадському транспорті, на роботі тощо вона може за наявності негативного результату ПЛР-тесту або результату антиген-тесту (дійсні протягом 72 годин).

Тим, хто перехворів на коронавірус, достатньо мати довідку від сімейного лікаря (дійсна протягом 180 діб).

Зробити ПЛР-тест на наявність коронавірусу в Києві можна в близько 40 лабораторних центрах.

Обмеження в ТРЦ

Перевіряти наявність сертифіката чи довідки на входах до ТРЦ та магазинів мають спеціальні люди, яких має визначити суб’єкт господарювання.

Дітей до ТРЦ та магазинів пускатимуть лише в супроводі дорослих.

У разі порушення карантинних норм фізичних осіб-підприємців каратимуть штрафом у розмірі від 18 тис. грн, ТОВ – 34 тис. грн.

У разі другого порушення суд може стягнути до 170 тис. грн.

Робота навчальних закладів

Після осінніх канікул у школах Києва з 1 листопада навчальний процес відновиться в дистанційному режимі.

Учні з першого до 11 класу навчатимуться онлайн, доки не покращиться епідемічна ситуація в столиці.

– Дитсадки, де менше 100% вакцинованого персоналу, не працюватимуть, – запевняє Олег Рубан.

За його словами, нині в дитсадках деяких районах столиці менше ніж 90% вакцинованих працівників. Загалом у Києві цей показник коливається від 90 до 100%.

Червону зону карантину в Києві запровадили з 1 листопада через стрімке погіршення епідемічної ситуації. Так, в окремих лікарнях столиці заповнені 99-100% ліжок, які підготували для лікування хворих на коронавірус.

Завантаженість ліжок із киснем кілька днів поспіль становить 66%.

Джерело: Громадське радіо