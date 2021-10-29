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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

Евросоюз оставил Украину в зеленом списке для путешествий

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Европейский Союз обновил список стран, гражданам которых разрешены путешествия в страны-члены ЕС без уважительной цели, то есть туристические поездки.

Украина остается в списке. Европейский совет также добавил в зеленый список еще четыре страны: Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

На официальном сайте Евросовета отмечено, что этот перечень будет продолжать пересматриваться каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляться.

Посещение стран ЕС в туристических целях также разрешено гражданам следующих стран: Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай и Китай (при условии подтверждения взаимности).

Ограничения на поездки также постепенно должны быть отменены для специальных административных районов Китая — Гонконга и Макао.

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о вероятности того, что Украину исключат из зеленого списка ЕС для путешествий.

Он подчеркнул, что это не означает отмену безвиза, а только введения временных ограничений на несущественные (туристические) поездки.

Источник: Европейский совет

Фото: Depositphotos

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