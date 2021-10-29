Європейський Союз оновив список країн, громадянам яких дозволені подорожі до країн-членів ЄС без поважної мети, тобто туристичні поїздки.

Україна залишається у списку. Європейська рада також додала до зеленого списку ще чотири країни: Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу.

На офіційному сайті Євроради зазначено, що цей перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися.

Відвідування країн ЄС з туристичною метою також дозволено громадянам таких країн: Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сингапур, Південна Корея, ОАЕ, Уругвай та Китай (за умови підтвердження взаємності).

Обмеження на поїздки також поступово мають скасувати для спеціальних адміністративних районів Китаю – Гонконгу та Макао.

Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про ймовірність того, що Україну виключать із зеленого списку ЄС для подорожей.

Він наголосив, що це не означає скасування безвізу, а лише запровадження тимчасових обмежень на несуттєві (туристичні) поїздки.

Джерело: Європейська рада