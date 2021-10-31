В Запорожье на 104-м году жизни скончался легендарный ветеран Второй мировой войны, участник битвы под Сталинградом Иван Залужный. Это печальное известие подтвердили в Запорожской областной госадминистрации.

В ОГА отметили, что у Залужного был героический жизненный путь, он был примером мужества и патриотизма для нынешнего поколения украинцев.

Иван Залужный родился в 1918 году в Днепропетровской области. Пережил Голодомор 1932-1933 годов в Украине. После окончания шести классов школы он получил профессию токаря и работал на заводе им. Энгельса в Запорожье (теперь это Запорожский кабельный завод). Там в секретном цехе парень производил детали снарядов.

В 1938 году Залужный был призван на военную службу в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Служил он на Дальнем Востоке, а с началом Второй мировой войны участвовал в боях за Сталинград (в 355-м отдельном батальоне морской пехоты).

Иван Залужный получил звание капитана I ранга Военно-морских сил СССР, прошел не только всю Вторую мировую, но и военную кампанию в Японии.

После войны он не покинул военную службу.

Иван Залужный в свое время получил немало почетных наград: орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орден За мужество ІІІ степени, медали Защитнику Отечества, два ордена Красного знамени, орден Красной звезды, медаль За боевые заслуги и другие. Орден За мужество ІІІ степени ветеран получил в 2018 году. Этой наградой был отмечен его героизм, проявленный во время Второй мировой войны, вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

В 2014 году Иван Залужный потерял в войне на Донбассе единственного внука – добровольца Национальной гвардии Ивана Гутника-Залужного, защищавшего нашу страну от российско-оккупационных войск. Парень погиб под Амвросиевкой (Донецкая область), когда спасал в ходе боя побратимов.

Впоследствии Иван Залужный активно поддерживал местных бойцов АТО, общался с военнослужащими части, где служил его внук.

В 2017 году ветеран вместе с бойцом УПА Степаном Петрашем стал лицом информационной кампании Украинского института национальной памяти. Эта кампания была запущена ко Дню памяти и примирения.

В мае 2021 года Ивану Залужному исполнилось 103 года. Где пройдет прощание с ветераном, пока не сообщалось.

Источник: Запорожская ОГА, Радио Свобода

Фото: Запорожская ОГА