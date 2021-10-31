У Запоріжжі на 104-му році життя помер легендарний ветеран Другої світової війни, учасник битви під Сталінградом Іван Залужний. Цю сумну звістку підтвердили в Запорізькій обласній держадміністрації.

В ОДА зазначили, що Залужний мав героїчний життєвий шлях, був прикладом мужності та патріотизму для нинішнього покоління українців.

Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років в Україні. Після закінчення шести класів школи він здобув професію токаря та працював на заводі ім. Енгельса у Запоріжжі (зараз це Запорізький кабельний завод). Там у секретному цеху хлопець виробляв деталі снарядів.

У 1938 році Залужного призвали на військову службу в 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Служив він на Далекому Сході, а з початком Другої світової війни брав участь у боях за Сталінград (у 355-му окремому батальйоні морської піхоти).

Іван Залужний отримав звання капітана I рангу Військово-морських сил СРСР, пройшов не лише всю Другу світову, а ще й військову кампанію в Японії.

Після завершення війни він не залишив військову службу.

Іван Залужний свого часу отримав чимало почесних нагород: орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орден За мужність ІІІ ступеня, медалі Захиснику Вітчизни, два ордени Червоного прапора, орден Червоної зірки, медаль За бойові заслуги та інші.

У 2014 році Іван Залужний втратив у війні на Донбасі єдиного онука – добровольця Національної гвардії Івана Гутника-Залужного, який захищав нашу країну від російсько-окупаційних військ. Хлопець загинув під Амвросіївкою (Донецька область), врятувавши під час бою 50 побратимів.

Згодом Іван Залужний активно підтримував місцевих бійців АТО, спілкувався з військовослужбовцями частини, де служив його онук.

У 2017 році ветеран разом із бійцем УПА Степаном Петрашем став обличчям інформаційної кампанії Українського інституту національної пам’яті. Ця кампанія була запущена до Дня пам’яті та примирення.

У травні 2021 року Івану Залужному виповнилося 103 роки. Де відбудеться прощання з ветераном, поки не повідомлялося.