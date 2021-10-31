С понедельника, 1 ноября, в Запорожье вводят дополнительные карантинные ограничения. Пассажиры обязаны предоставлять сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР или экспресс-тест.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своем Telegram-канале.

По его словам, пользоваться общественным транспортом в Запорожье могут люди, которые имеют Covid-сертификат, подтверждающий иммунизацию одной или двумя дозами вакцины, справку о выздоровлении от коронавируса, отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста.

Новые ограничения будут действовать с понедельника, 1 ноября. Они не будут касаться детей и подростков до 18 лет.

По словам секретаря горсовета, соответствующее решение приняли на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Запорожья.

Он подчеркнул, что мобильные группы будут контролировать соблюдение противоэпидемических ограничений общественного транспорта.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 октября, 15 регионов Украины находятся в красной карантинной зоне. Среди них – город Киев, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и другие области.