З понеділка, 1 листопада, у Запоріжжі запроваджують додаткові карантинні обмеження. Пасажири зобов’язані надавати сертифікат вакцинації, негативний ПЛР чи експрес-тест.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв на своєму Telegram-каналі.

За його словами, користуватися громадським транспортом у Запоріжжі можуть люди, які мають Covid-сертифікат, що підтверджує імунізація однією або двома дозами вакцини, довідку про одужання від коронавірусу, негативний результат ПЛР або експрес-тесту.

Нові обмеження діятимуть з понеділка, 1 листопада. Вони не стосуватимуться дітей та підлітків до 18 років.

За словами секретаря міськради, відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя.

Він наголосив, що мобільні групи контролюватимуть дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 31 жовтня, 15 регіонів України перебувають у червоній карантинній зоні. Серед них – місто Київ, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та інші області.