Выборы мэра Харькова: полиция открыла уголовное производство

В Харькове завершились выборы мэра. Полиция Харьковской области открыла уголовное производство из-за возможной фальсификации избирательных документов, одного человека привлекли к административной ответственности.

По данным полиции, на избирательном участке по адресу улица Олеся Гончара члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии отдала два одинаковых экземпляра протокола о подсчете голосов избирателей, на каждом из которых наверху было написано Образец. Их изъяли и поместили в бумажный пакет, который опечатали с подписями участников следственного действия.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, выборного ящика, списка избирателей или участников референдума) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

По состоянию на 18.00, зарегистрировали 45 сообщений о возможных нарушениях на выборах. 53-летний харьковчанина привлекли к административной ответственности.

По данным полиции, мужчина получил бюллетень для голосования, порвал и бросил его в урну, не заходя в кабину.