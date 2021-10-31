Вибори мера Харкова: поліція відкрила кримінальне провадження

У Харкові завершилися вибори міського голови. Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження через можливу фальсифікацію виборчих документів, одну людину притягнули до адміністративної відповідальності.

За даними поліції, на виборчій дільниці за адресою вулиця Олеся Гончара члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

Заступник голови дільничної виборчої комісії віддала два однакових примірника протоколу про підрахунок голосів виборців, на кожному з яких вгорі було написано Зразок. Їх вилучили та помістили до паперового пакету, який опечатали з підписами учасників слідчої дії.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до шести років з позбавленням права займатися певною діяльністю до п’яти років.

Станом на 18.00, зареєстрували 45 повідомлень про можливі порушення на виборах. 53-річного харків’янина притягнули до адміністративної відповідальності.

За даними поліції, чоловік отримав бюлетень для голосування, порвав та кинув його в урну, не заходячи до кабіни.