Украинцы, имеющие сертификат вакцинации против коронавируса, могут сгенерировать его в мобильном приложении и на официальном сайте Дія разными способами.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предоставил инструкцию по генерации Covid-сертификата несколькими способами на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сгенерировать сертификат вакцинации

Украинцы, имеющие паспорт гражданина в виде ID-карты или заграничный биометрический паспорт, могут сгенерировать сертификат как в мобильном приложении, так и на портале Дія.

Местным жителям, не имеющим ID-карты или загранпаспорта, доступна возможность генерирования документа о вакцинации только на сайте Дія.

Граждане с видом на временное или постоянное проживание также могут получить Covid-сертификат только на онлайн-портале Дія.

Запрос на документ можно подписать с помощью технологии дистанционной идентификации Bank ID без проверки лицом или другими видами цифровой подписи.

Чтобы сгенерировать сертификат, необходимо зайти в приложение или на портал Дія, нажать на пункт Получить сертификат. После этого документ автоматически сгенерируется.

Пользователям Android нужно обновить приложение до последней версии 3.0.14, а владельцам операционной системы iOS – до версии 3.0.18. Это можно сделать на платформах приложений Google Play или AppStore.