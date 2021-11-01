Українці, які мають сертифікат вакцинації проти коронавірусу, можуть згенерувати його у мобільному додатку та на офіційному сайті Дія різними способами.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров надав інструкцію генерації Covid-сертифікату декількома способами на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як згенерувати сертифікат вакцинації

Українці, які мають паспорт громадянина у вигляді ID-картки або закордонний біометричний паспорт, можуть згенерувати сертифікат як у мобільному додатку, так і на порталі Дія.

Місцевим жителям, які не мають ID-картки чи закордонного паспорта, доступна можливість генерування документу про вакцинацію лише на сайті Дія.

Громадяни з посвідкою на тимчасове або постійне проживання також можуть отримати Covid-сертифікат лише на онлайн-порталі Дія.

Запит на документ можна підписати за допомогою технології дистанційної ідентифікації Bank ID без перевірки обличчям чи іншими видами цифрового підпису.

Щоб згенерувати сертифікат, необхідно зайти у додаток чи на портал Дія, натиснути на пункт Отримати сертифікат. Після цього документ автоматично згенерується.

Користувачам Android потрібно оновити додаток до останньої версії 3.0.14, а власникам операційної системи iOS – до версії 3.0.18. Це можна зробити на платформах застосунків Google Play або AppStore.