В мобильном приложении и веб-портале Дія появятся новые функции. В частности, речь идет об электронных услугах (сервисах) граждан по выполнению ими воинских обязанностей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета на уровне местных центров комплектования и в системе государства.

Глава Минобороны отметил, что речь идет об информации относительно людей, которая хранится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В краткосрочной перспективе вместо бумажного документа появится уникальный Military ID-номер, который будет формироваться во время внесения данных гражданина в реестр. По словам Тарана, он не будет повторяться с другими людьми.

Проект электронного центра комплектования и социальной поддержки планируют реализовать в течение 2022-2023 годов.

При помощи сервиса украинцы смогут в онлайн-режиме изменить место регистрации или посмотреть информацию о включении в реестр и данные в нем.

По словам Тарана, правительство разрабатывает совместный документ Минобороны и Минцифры, который определит порядок обмена данными между мобильным приложением Дія и реестром.

Фото: Минцифры