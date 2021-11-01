В Киеве вандалы повредили скульптуру Ежик в тумане

На выходных в Киеве неизвестные разрушили скульптуру Ежик в тумане, расположенную на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка.

Об этом сообщил глава Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Олег Гаряга на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, акт вандализма уже расследуют правоохранительные органы, а скульптуру в ближайшее время отреставрируют.

— Сначала восстановят поврежденные элементы скульптуры, зашпаклюют трещины, подкрасят, заменят деревянное бревно из сосны на дубовую. Теперь он сможет крепче держаться против вандалов, — рассказал он.

Гаряга отметил, что сейчас над реставрацией Ежика в тумане работают коммунальная служба и автор скульптуры Константин Скритуцкий.

— Это досадный случай и, к сожалению, не единичный в наши дни. Надеюсь, что благодаря неравнодушию и самосознанию мы достигнем самого низкого уровня преступности, — выразил надежду глава Шевченковской госадминистрации.

Он поблагодарил неравнодушных граждан, которые обратили внимание на повреждение скульптуры и сообщили об акте вандализма.

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Фото: Depositphotos, Олег Гаряга