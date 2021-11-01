Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве вандалы повредили скульптуру Ежик в тумане

В Киеве вандалы повредили скульптуру Ежик в тумане

На выходных в Киеве неизвестные разрушили скульптуру Ежик в тумане, расположенную на пересечении улицы Рейтарской и Георгиевского переулка.

Об этом сообщил глава Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Олег Гаряга на своей странице в социальной сети Facebook.

В Киеве вандалы повредили скульптуру Ежик в тумане

По его словам, акт вандализма уже расследуют правоохранительные органы, а скульптуру в ближайшее время отреставрируют.

— Сначала восстановят поврежденные элементы скульптуры, зашпаклюют трещины, подкрасят, заменят деревянное бревно из сосны на дубовую. Теперь он сможет крепче держаться против вандалов, — рассказал он.

В Киеве вандалы повредили скульптуру Ежик в тумане

Гаряга отметил, что сейчас над реставрацией Ежика в тумане работают коммунальная служба и автор скульптуры Константин Скритуцкий.

— Это досадный случай и, к сожалению, не единичный в наши дни. Надеюсь, что благодаря неравнодушию и самосознанию мы достигнем самого низкого уровня преступности, — выразил надежду глава Шевченковской госадминистрации.

Он поблагодарил неравнодушных граждан, которые обратили внимание на повреждение скульптуры и сообщили об акте вандализма.

Читайте
Под Киевом вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста

Фото: Depositphotos, Олег Гаряга

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка