У Києві вандали пошкодили скульптуру Їжачок у тумані

На вихідних у Києві невідомі особи зруйнували скульптуру Їжачок у тумані, розташовану на перетині вулиці Рейтарської та Георгіївського провулку.

Про це повідомив голова Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації Олег Гаряга на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, акт вандалізму вже розслідують правоохоронні органи, а скульптуру найближчим часом відреставрують.

– Спочатку відновлять пошкоджені елементи скульптури, зашпаклюють тріщини, підфарбують, замінять дерев’яну колоду з сосни на дубову. Тож тепер він зможе міцніше триматися проти вандалів, – розповів він.

Гаряга зазначив, що зараз над реставрацією Їжачка у тумані працюють комунальна служба та автор скульптури Костянтин Скритуцький.

– Це прикрий випадок та, на жаль, не поодинокий у наші дні. Сподіваюся, що завдяки небайдужості та самосвідомості ми досягнемо найнижчого рівня злочинності, – висловив сподівання очільник Шевченківської держадміністрації.

Він подякував небайдужим громадянам, які звернули увагу на пошкодження скульптури та повідомили про акт вандалізму.

Фото: Depositphotos, Олег Гаряга