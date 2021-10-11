На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)

В Киевской области вандалы повредили часть памятника жертвам Холокоста. Полицейские заметили повреждения сами во время мониторинга интернета.
Злоумышленники повредили часть памятника посвященного евреям, расстрелянным в годы Второй мировой войны.
Инцидент произошел в городе Васильков на улице Небесной Сотни возле стадиона Кристалл в понедельник, 11 октября.
Вандалы повредили только мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста. На самом памятнике повреждений нет.
Однако правоохранители выяснили, что повреждения совершили еще в пятницу, 8 октября. Но тогда заявлений в полицию не поступало.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая документировала все обстоятельства поступка, а также проводила проверку и устанавливала лиц, причастных к вандализму.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.
Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.
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