На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)

В Киевской области вандалы повредили часть памятника жертвам Холокоста. Полицейские заметили повреждения сами во время мониторинга интернета.

Злоумышленники повредили часть памятника посвященного евреям, расстрелянным в годы Второй мировой войны.

Под Киевом вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста / 3 фотографии

Инцидент произошел в городе Васильков на улице Небесной Сотни возле стадиона Кристалл в понедельник, 11 октября.

Вандалы повредили только мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста. На самом памятнике повреждений нет.

Однако правоохранители выяснили, что повреждения совершили еще в пятницу, 8 октября. Но тогда заявлений в полицию не поступало.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая документировала все обстоятельства поступка, а также проводила проверку и устанавливала лиц, причастных к вандализму.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

Читайте: