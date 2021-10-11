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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Под Киевом вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста

Под Киевом вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста

В Киевской области вандалы повредили часть памятника жертвам Холокоста. Полицейские заметили повреждения сами во время мониторинга интернета.

Злоумышленники повредили часть памятника посвященного евреям, расстрелянным в годы Второй мировой войны.

На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)
На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)
На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)
На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)
На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)
На Киевщине повредили памятник жертвам Холокоста (ФОТО)
Под Киевом вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста / 3 фотографии

Инцидент произошел в городе Васильков на улице Небесной Сотни возле стадиона Кристалл в понедельник, 11 октября.

Вандалы повредили только мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста. На самом памятнике повреждений нет.

Однако правоохранители выяснили, что повреждения совершили еще в пятницу, 8 октября. Но тогда заявлений в полицию не поступало.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая документировала все обстоятельства поступка, а также проводила проверку и устанавливала лиц, причастных к вандализму.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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