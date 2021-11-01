Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область посетил новый Дворец спорта и реконструированное приемное отделение городской больницы в Измаиле. Оба проекта были реализованы по программе Большая стройка.

Как сообщает Офис президента, Дворец спорта – очередной долгострой, возводить который начали девять лет назад, а завершить удалось после включения в президентскую инфраструктурную программу.

Теперь местная громада получила современный комплекс из пяти блоков, содержащих большой многофункциональный зал для командных видов спорта, 25-метровый бассейн с трибунами на 250 мест, тренажерные залы, зал для соревнований по силовым видам спорта с трибунами на 40 мест. Пропускная способность — 160 посетителей в смену.

Зеленский в Измаиле проверил, как Большая стройка изменила город / 2 фотографии

На территории предусмотрены роллердром, баскетбольная и волейбольная площадки, площадки для занятий гимнастикой, теннисный корт, беговые дорожки, современные детские площадки и пространство для отдыха.

Для доступа маломобильных групп населения во Дворце спорта установлены пандусы.

— Очень классный комплекс. Действительно, здесь чувствуешь настоящее вдохновение для занятий разными видами спорта! Теперь у каждого жителя Измаила есть все возможности для того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Хочется увидеть как можно больше подобных мест по всей Украине, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко отметил в Facebook,что Дворец спорта в Измаиле – самый большой спортивный комплекс на юге Одесской области. Построен в густонаселенном районе города среди многоэтажек.

Приемное отделение, которое также посетил глава государства, состоит из детского и взрослого отделений, имеющих клиническую лабораторию, операционный блок, палату интенсивной терапии, диагностическую службу и смотровой зал.

Большая стройка отделения стартовала в прошлом году. Были установлены современное оборудование, пандус для медицинского транспорта и маломобильных групп населения и обустроена территория.

— Это не просто обновление стен, а комплексный подход, в разы сокращающий время на оказание экстренной помощи пациентам. В рамках программы больница получила МРТ, томограф, рентгенаппарат, — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Объекты программы президента Зеленского Большая стройка на следующий год, по словам Тимошенко, будут определены вместе с руководством города на следующей неделе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выделил среди задач программы Большая стройка на 2021 год обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры в стране.