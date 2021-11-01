Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту на Одещину відвідав новозбудований Палац спорту та реконструйоване приймальне відділення міської лікарні у Ізмаїлі. Обидва проекти були реалізовані за програмою Велике будівництво.

Як повідомляє Офіс президента, Палац спорту — черговий довгобуд, зводити який почали дев’ять років тому, а завершити вдалося після включення до президентської інфраструктурної програми.

Тепер місцева громада отримала сучасний комплекс з п’яти блоків, які містять великий багатофункціональний зал для командних видів спорту, 25-метровий плавальний басейн з трибунами на 250 місць, тренажерні зали, зал для змагань із силових видів спорту з трибунами на 40 місць. Пропускна здатність — 160 відвідувачів за зміну.

Зеленський в Ізмаїлі перевірив, як Велике будівництво змінило місто / 2 фотографии

На території передбачені ролердром, баскетбольний і волейбольний майданчики, майданчики для занять гімнастикою, тенісний корт, бігові доріжки, сучасні дитячі майданчики та простір для відпочинку.

Для доступу маломобільних груп населення у Палаці спорту встановлено пандуси.

– Дуже класний комплекс. Дійсно, тут відчуваєш справжнє натхнення для занять різними видами спорту! Тепер кожен мешканець Ізмаїла має всі можливості для того, щоб вести активний та здоровий спосіб життя. Хочеться бачити якомога більше подібних місць по всій Україні, — наголосив Зеленський.

Перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко зазначив у Facebook, що Палац спорту в Ізмаїлі — найбільший спортивний комплекс на півдні Одеської області. Збудований у густонаселеному районі міста серед багатоповерхівок.

Приймальне відділення, яке також відвідав Глава держави, складається з дитячого та дорослого відділень, має клінічну лабораторію, операційний блок, палату інтенсивної терапії, діагностичну службу та оглядову залу.

Велике будівництво відділення стартувало минулого року. Було встановлено сучасне обладнання, пандус для медичного транспорту та маломобільних груп населення та благоустроєно територію.

– Це не просто оновлення стін, а комплексний підхід, який в рази скорочує час на надання екстреної допомоги пацієнтам. У межах програми лікарня отримала МРТ, томограф, рентгенапарат, — підкреслив Кирило Тимошенко.

Об’єкти програми президента Зеленського Велике будівництво на наступний рік, за словами Тимошенка, будуть визначені разом з керівництвом міста наступного тижня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський виділив серед завдань програми Велике будівництво на 2021 рік оновлення та будівництво сотень об’єктів соціальної інфраструктури у країні.