Гетманцев рассказал, когда могут рассмотреть закон о пенсионных накоплениях

Законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы в первом чтении могут рассмотреть до конца 2021 года.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, вводить накопительную пенсионную систему хотят начать в 2023 году.

– Суть предложений Министерства финансов заключается в том, что часть единого социального взноса будет направлена ​​на накопительный уровень. В первый год запуска второго уровня с 22% ЕСВ 1% пойдет на накопительный уровень, во второй год – 1,5%, в третий год – 2%. Государство со своей стороны в таком же размере софинансирует эти платежи. То есть, если я плачу 1%, государство добавляет столько же, – объяснил он.

Накануне министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что законопроект об обязательных пенсионных накоплениях в Украине может быть принят в первом чтении уже этой осенью.

Но, по ее словам, накопительная пенсионная система в Украине может заработать с 2024 года, а не с 2023, как прогнозировалось ранее.

Ведь даже после принятия законопроекта потребуется время для подготовки соответствующей инфраструктуры и усиления грамотности украинцев, как управлять своими накопительными счетами.