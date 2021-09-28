Закон о пенсионных накоплениях в первом чтении могут принять осенью — Лазебная

Законопроект об обязательных пенсионных накоплениях в Украине могут принять в первом чтении уже этой осенью.

Об этом во время пресс-конференции сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Есть два документа, каждый из которых может стать основой для законопроекта, который будет принят парламентом. Этой осенью мы ожидаем принятия в первом чтении законопроекта, который станет тем концептом, вокруг которого мы будем объединяться и работать, — отметила она.

Марина Лазебная уточнила, что законопроект №2683-3 разработан Министерством социальной политики, а законопроект №2683-д — общественной организацией Офис простых решений и результатов.

По ее словам, сейчас в Минсоцполитики обсуждается модель, которая предусматривает обязательные взносы от работодателей без роста налоговой нагрузки. Министр объяснила, что это будет часть отчислений от ЕСВ (единого социального взноса на общеобязательное государственное соцстрахование) и добровольные взносы человека по принципу автозаписи.

Также Марина Лазебная анонсировала два проекта постановлений, которые хочет предложить министерство на рассмотрение правительства. Один из них предусматривает введение накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации через обязательства по социальной ответственности новых владельцев этих объектов.

Второе постановление, по ее словам, предусматривает социальный пакет с накопительными пенсиями для отдельных групп работников, выполняющих социально значимые работы, и оплата которых финансируется из бюджета. Категории, для которых планируется это ввести прежде всего, — работники Нацполиции и медики.

Накануне в Минсоцполитики сообщили, что планируют ввести накопительное пенсионное обеспечение с 2023 года. Для этого создадут Единую информационную систему социальной сферы.

Благодаря этому граждане смогут онлайн просматривать свои пенсионные накопления, уплаченные взносы, полученный инвестиционный доход, выплаты или другое.