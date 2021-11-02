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Вікторія Гірко |

Гетманцев розповів, коли можуть розглянути закон про пенсійні накопичення

пенсія гроші

Законопроект про запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи у першому читанні можуть розглянути до кінця 2021 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, запроваджувати накопичувальну пенсійну систему хочуть розпочати у 2023 році.

– Суть пропозицій Міністерства фінансів полягає в тому, що частина єдиного соціального внеску буде спрямована на накопичувальний рівень. У перший рік запуску другого рівня з 22% ЄСВ 1% йтиме на накопичувальний рівень, у другий рік – 1,5%, у третій рік – 2%. Держава зі свого боку у такому ж розмірі співфінансує ці платежі. Тобто, якщо я плачу 1%, держава додає стільки ж, – пояснив він.

Напередодні міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що законопроект про обов’язкові пенсійні накопичення в Україні можуть ухвалити у першому читанні вже цієї осені.

Але, за її словами, накопичувальна пенсійна система в Україні може запрацювати з 2024 року, а не з 2023-го, як прогнозувалося раніше.

Адже навіть після ухвалення законопроекту потрібен буде час для підготовки відповідної інфраструктури та посилення грамотності українців, як управляти своїми накопичувальними рахунками.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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