Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование Covid-сертификатов на основе ПЦР-тестов на портале Дія.

По данным Минцифры, проект запустили совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины. Принять участие в тестировании могут украинцы, сдавшие ПЦР-тест в лаборатории ДИЛА, Эскулаб, Днепролаб, Смартлаб в течение последних 72 часов.

Минцифры призвало граждан, сделавших ПЦР-тест, приобщаться к бета-тестированию в Дії и отправлять отзывы.

Как сгенерировать сертификат на основе ПЦР-теста

В обновленном приложении необходимо нажать Услуги, выбрать пункт Covid-сертификаты и кликнуть на Сгенерировать сертификат. После этого украинцы должны дать согласие на получение данных из электронной системы здравоохранения. Вся информация подтянется автоматически.

Через несколько минут Covid-сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в Дії. Срок его действия – 72 часа.

Украинцы могут зарегистрировать на бета-тестирование сертификатов на основе ПЦР-тестов в Действии по ссылке.