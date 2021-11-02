Россия стягивает артиллерию к линии соприкосновения на Донбассе – разведка

В зоне проведения ООС вблизи линии соприкосновения оккупанты на отдельных направлениях усиливают незаконные вооруженные формирования артиллерией, сообщает военная разведка Минобороны Украины.

По ее данным, самоходные артиллерийские установки передвигаются к замаскированным огневым позициям преимущественно ночью.

Кроме того, российское командование оккупационных войск в ОРДЛО продолжает удерживать на передовой много разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности нанести потери личному составу ВСУ, а также уничтожить элементы видеонаблюдения и разрушать фортификационное оборудование.

Боевики увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского или снайперского огня.

В конце октября разведка уже фиксировала поставки крупных партий российского оружия на оккупированные территории Донбасса.

В частности, речь идет о противотанковых управляемых ракетах, боеприпасах к 122-миллиметровым ракетным системам залпового огня и 152-миллиметровым артиллерийским системам.