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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Россия стягивает артиллерию к линии соприкосновения на Донбассе – разведка

Російська агресія

В зоне проведения ООС вблизи линии соприкосновения оккупанты на отдельных направлениях усиливают незаконные вооруженные формирования артиллерией, сообщает военная разведка Минобороны Украины.

По ее данным, самоходные артиллерийские установки передвигаются к замаскированным огневым позициям преимущественно ночью.

Кроме того, российское командование оккупационных войск в ОРДЛО продолжает удерживать на передовой много разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности нанести потери личному составу ВСУ, а также уничтожить элементы видеонаблюдения и разрушать фортификационное оборудование.

Боевики увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского или снайперского огня.

В конце октября разведка уже фиксировала поставки крупных партий российского оружия на оккупированные территории Донбасса.

В частности, речь идет о противотанковых управляемых ракетах, боеприпасах к 122-миллиметровым ракетным системам залпового огня и 152-миллиметровым артиллерийским системам.

Фото: Getty Images

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