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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Укрэнерго объяснило причины аварийной помощи из Беларуси и Словакии

Укрэнерго объяснило причины аварийной помощи из Беларуси и Словакии

Национальная энергетическая компания Укрэнерго вынужденно активировала аварийную помощь из энергосистем Беларуси и Словакии из-за дефицита мощности в энергетической системе Украины.

Об этом идет речь на официальном сайте Укрэнерго. По данным компании, ориентировочный объем аварийной помощи составит около 3 500 МВт из Беларуси и 800 МВт из Словакии.

Укрэнерго объяснило причины дефицита мощностей. Компания зафиксировала повышенную аварийность на энергоблоках тепловых электростанций в период сезонного роста потребления.

В то же время во вторник, 2 ноября, представители компании наблюдали значительную переработку электроэнергии на гидроэлектростанциях и снижение генерации возобновляемых источников энергии.

В частности, на ДТЭК Кураховская ТЭС задержали выход из планового ремонта блока №8. В настоящее время его перевели в аварийный ремонт до 5 ноября включительно.

Из ремонта также вывели корпус 1А ДТЭК Криворожской ТЭС, энергоблоки №11 и №6 ДТЭК Бурштынской ТЭС, что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в объединенной энергетической системе Украины. Это могло бы помочь уменьшить дефицит мощности.

В Укрэнерго отметили, что из-за стремительного повышения уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК, компания обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок.

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