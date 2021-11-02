Украина попросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

Украина запросила аварийную помощь в объеме 100 МВт с энергосистемы Словакии. Об этом сообщило НЭК Укрэнерго одному из украинских СМИ.

– Из Словакии 100 МВт, – сообщил представитель национальной энергетической компании Укрэнерго.

Во вторник, 2 ноября, Министерство энергетики Беларуси возобновило поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

В конце октября Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси. Компания объяснила это решением суда по иску ДТЭК Западэнерго.

Со следующего месяца может появиться возможность возобновления импорта из обоих государств. В конце мая Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг одобрила запрет на импорт электроэнергии до 1 октября 2021 года, однако вскоре решение продлили на один месяц.

Недавно состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по резервной процедуре. По данным СМИ, Укрэнерго в ближайшее время может восстановить электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям.

Такой шаг будет способствовать возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси и России. В настоящее время Украина не выполняет план накопления угля на тепловых электростанциях для производства топлива.