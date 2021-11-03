Укренерго пояснило причини аварійної допомоги з Білорусі та Словаччини

Національна енергетична компанія Укренерго вимушено активувала аварійну допомогу з енергосистем Білорусі та Словаччини через дефіцит потужності в енергетичній системі України.

Про це йдеться на офіційному сайті Укренерго. За даними компанії, орієнтовний обсяг аварійної допомоги становитиме близько 3 500 МВт з Білорусі та 800 МВт зі Словаччини.

Укренерго пояснило причини дефіциту потужностей. Компанія зафіксувала підвищену аварійність на енергоблоках теплових електростанцій у період сезонного зростання споживання.

Водночас у вівторок, 2 листопада, представники компанії спостерігали значне перевироблення електроенергії на гідроелектростанціях та зниження генерації відновлювальних джерел енергії.

Зокрема, на ДТЕК Курахівська ТЕС затримали вихід з планового ремонту блоку №8. Наразі його перевели в аварійний ремонт до 5 листопада включно.

З ремонту також вивели корпус 1А ДТЕК Криворізької ТЕС, енергоблоки №11 та №6 ДТЕК Бурштинської ТЕС, що унеможливило перефіксацію енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в об’єднаній енергетичній системі України. Це могло б допомогти зменшити дефіцит потужності.

В Укренерго зазначили, що через стрімке підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК, компанія звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок.