За вікнами – стартовал авторский видеопроект с Яной Брензей

Команда информационной программы Вікна-новини на СТБ запустила первый авторский новостной проект в формате блога – За вікнами с Яной Брензей.

Он будет выходить на YouTube-канале программы по воскресеньям в 18.15.

Яна будет рассказывать новости, которые возмутили, насмешили или заинтересовали ее больше всего.

– Темы для каждого выпуска нам будет диктовать сама жизнь. Ведь основа проекта – это новости. Я подбираю те, которые за неделю тронули меня больше всего, и о которых мне есть что сказать. В эфире Вікон я как ведущая ограничена хронометражем и форматом, поэтому не могу выразить все, что могла бы. Это как еженедельник, но в современном, более быстром и более субъективном формате. А еще – это возможность поговорить напрямую со зрителями. Я лично отвечаю на комментарии под выпуском, – прокомментировала идею создания новостного блога Яна Брензей.

В минувшее воскресенье зрители уже могли увидеть первый выпуск За вікнами. Она рассказала о смертельной аварии в Харькове, почему стоит говорить с детьми о сексе, антивакцинаторской пропаганде и истерике в России.

Ведущая также затронула такие важные темы, как ранняя беременность и природные катаклизмы.

Смотрите новый выпуск За вікнами по воскресеньям в 18.15 на YouTube-канале Вікна-новини!