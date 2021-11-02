За вікнами – СТБ запустив авторський відеопроект з Яною Брензей

Команда інформаційної програми Вікна-новини на СТБ запустила перший авторський новинний проект у форматі блогу – За вікнами із Яною Брензей.

Він виходитиме на YouTube-каналі програми щонеділі о 18.15.

Яна розповідатиме новини, які обурили, насмішили чи зацікавили її найбільше.

– Теми для кожного випуску нам диктуватиме саме життя. Адже основа проекту – це новини. Я добираю ті, які протягом тижня зачепили мене найбільше, і про які мені є що сказати. В ефірі Вікон я як ведуча обмежена хронометражем і форматом, тому не можу висловити усе, що могла б. Це як тижневик, але у сучасному, швидшому і більш суб‘єктивному форматі. А ще – це можливість поговорити напряму із глядачами. Я особисто відповідаю на коментарі під випуском, – прокоментувала ідею створення новинного блогу Яна Брензей.

Минулої неділі глядачі вже могли побачити перший випуск За вікнами. Яна розповіла про смертельну аварію у Харкові, чому варто говорити з дітьми про секс, антивакцинаторську пропаганду та істерику у Росії.

Ведуча також підняла такі важливі теми, як рання вагітність та природні катаклізми.

Дивіться новий випуск За вікнами щонеділі о 18.15 на YouTube-каналі Вікна-новин!