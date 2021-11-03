Неработающим женщинам упростили получение пособия по беременности и родам

Кабмин на заседании 3 ноября принял постановление, которым упрощается порядок получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Это касается женщин, которые не работают, состоят на учете в центрах занятости или уволены в связи с ликвидацией предприятия, а также студенток.

Ежемесячно упрощенной процедурой получения помощи смогут воспользоваться около 14 тыс. женщин.

Теперь вместо бумажной справки для назначения пособия по беременности и родам будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории Беременность и роды на портале Дія.

Если нет возможности воспользоваться порталом, бумажные справки никто не отменял. От них окончательно откажутся после введения электронного взаимодействия портала Дія с Реестром медицинских заключений.